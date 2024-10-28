Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области построено фруктохранилище мощностью 2,7 тыс. тонн

В Куйбышевском районе Ростовской области запущено фруктохранилище для хранения до 2,7 тыс. т фруктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

По словам заместителя главы региона – министра транспорта Виталия Кушнарева, предприятие является градообразующим для Куйбышевского района. С запуском нового хранилища мощность фруктового центра составляет до 5,2 тыс. т продукции.

Стоимость инвестиционного проекта на базе ООО «Рассвет» — около 220 млн руб.

По данным «kartoteka.ru», компания ООО «Рассвет» зарегистрирована в 2002 году в селе Куйбышево Ростовской области. Генеральным директором и учредителем организации является Сергей Авакян. Компания занимается выращиванием зерновых культур. Финансовые показатели не представлены.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...