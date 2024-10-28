В Ростовской области построено фруктохранилище мощностью 2,7 тыс. тонн

В Куйбышевском районе Ростовской области запущено фруктохранилище для хранения до 2,7 тыс. т фруктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

По словам заместителя главы региона – министра транспорта Виталия Кушнарева, предприятие является градообразующим для Куйбышевского района. С запуском нового хранилища мощность фруктового центра составляет до 5,2 тыс. т продукции.

Стоимость инвестиционного проекта на базе ООО «Рассвет» — около 220 млн руб.

По данным «kartoteka.ru», компания ООО «Рассвет» зарегистрирована в 2002 году в селе Куйбышево Ростовской области. Генеральным директором и учредителем организации является Сергей Авакян. Компания занимается выращиванием зерновых культур. Финансовые показатели не представлены.

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