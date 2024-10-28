В Югре возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки в больнице

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в больнице, где умерла 62-летняя пациентка из Нефтюганска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В обращении к председателю СК России было сказано, что в августе с жалобами на сильную боль в животе пациентку доставили в окружную больницу, где ей проведели операцию. При проведении повторной операции ее состояние ухудшилось, из-за чего она скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, региональный СКР возбудил уголовное дело.

В августе Александру Бастрыкину доложили о ходе проверки после смерти пациента Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ) в Сургуте, который мог умереть из-за возможной халатности медработников.

Ирина Пичурина