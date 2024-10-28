«Уральский бизнес выбирает биржевые инструменты с прогнозируемой доходностью»

Уральский бизнес находится в поиске наиболее эффективных способов управления ликвидностью и получения дохода. О ключевых трендах в сфере инвестиций для бизнеса и о том, какие инструменты востребованы уральскими предпринимателями, «Ъ-Урал» рассказала руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса в Т-Банке Ольга Добродомова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса в Т-Банке Ольга Добродомова

Руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса в Т-Банке Ольга Добродомова



Компании выбирают инвестиционные инструменты, опираясь на три ключевых критерия: уровень надежности, доходность и простота использования. Раньше многие предприниматели избегали размещения средств на бирже из-за сложного и длительного процесса, а сейчас инструменты для инвестиций стали значительно доступнее.

Тут необходимо понимать, что биржа — это не риск, а возможность для управления свободными средствами.

Правильное использование биржевых инструментов позволяет юрлицу сегодня, наоборот, минимизировать риски обесценивания денежных средств компаний из-за инфляции. Для инвестиций на средний (от трех месяцев) и долгий срок компании-инвесторы выбирают облигации. Их можно продать до срока погашения и в отличие от банковских депозитов сохранить накопленный за время владения бумагой доход.

Компании могут использовать ценные бумаги в качестве залога для привлечения заемных средств через маржинальную торговлю. Многие компании, которые уже воспользовались этой возможностью, отмечают, что подобные операции помогают им закрывать кассовые разрывы.

В 2024 году мы видим значительный рост интереса у региональных компаний к размещению средств на бирже. Даже с ключевой ставкой на уровне 21% биржевые инструменты не теряют привлекательности для компаний-инвесторов.

Одним из главных трендов года стали облигации с плавающей ставкой (или флоатеры), выплаты по которым привязаны к бенчмарку — к краткосрочному межбанковскому кредитованию (RUONIA) или к ключевой ставке. Актуальность этого инструмента сегодня объясняется тремя причинами: они способны минимизировать волатильность бумаг в условиях роста ключевой ставки, обеспечить стабильный доход, как при росте, так и при падении ключевой ставки, а также диверсифицировать портфель. Хороший пример — одна из компаний Свердловской области, которая смогла зафиксировать доходность 23% на облигациях с плавающей ставкой, что значительно выше ключевой ставки.

Стал заметно расти интерес к инвестициям в драгоценные металлы, например, в золото — компании ищут способы защитить свои средства в долгосрочной перспективе.

Еще один важный тренд — это биржевой овернайт, который представляет собой сделку по покупке ценных бумаг с обязательством продать их по той же цене, но с получением процентов (репо). Инструмент позволяет компаниям размещать свободные средства на сутки или дольше, а вложения возвращаются с процентами на счет сразу после истечения этого срока. Этим инструментом пользуются те, кто активно управляет ликвидностью и не хочет замораживать средства на долгий срок. Он стал особенно популярным.

По нашим оценкам, 90% компаний-инвесторов в Свердловской области используют биржевой овернайт, размещая средства на один день. В среднем компании размещают в суточном биржевом овернайте 14 млн руб.

Около 10% уральских компаний инвестируют в юани. Это связано с тем, что многие компании региона занимаются экспортом и получают валютную выручку.

Я думаю, что в 2025 году бизнес продолжит активно использовать облигации с плавающей ставкой и денежный рынок (биржевой овернайт). Эти биржевые инструменты позволяют фиксировать доход на продолжительный срок, что очень важно при изменяющихся рыночных условиях.

Среди корпоративных инвесторов будет расти интерес к паевым инвестиционным фондам. Покупая пай инвестиционного фонда, компания-инвестор вкладывает средства сразу во множество ценных бумаг, из которых состоит этот фонд. Это удобно для компаний, которые хотят диверсифицировать свой портфель и инвестировать в инструменты с хорошо прогнозируемой доходностью.

Сейчас привлекательная ситуация для того, чтобы приобретать акции российских компаний. Несмотря на то, что акции — это более рисковый инструмент, у него есть свои преимущества. Во-первых, из-за обстановки на рынке компании-инвесторы могут приобрести акции с существенным дисконтом. Во-вторых, в долгосрочной перспективе они смогут прибегнуть к одной из двух стратегий: перепродать акции по более выгодной цене либо получать доход в виде дивидендов.

Для защиты капитала с помощью диверсификации активов бизнесу важно использовать разные инструменты — как банковские, так и биржевые. В ситуации, когда биржевые инструменты становятся еще проще, доступнее и разнообразнее, я думаю, что тренд роста привлекательности биржи для регионального бизнеса продолжится и в 2025 году.

Подготовила Евгения Яблонская