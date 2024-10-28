В Верхней Пышме пьяный водитель перевернул машину, когда сбегал от полиции

Вечером 27 октября в Верхней Пышме пьяный водитель устроил ДТП, когда пытался скрыться от полицейских, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел на ул. Уральских Рабочих, 36.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

В дежурную часть полиции поступило сообщение от граждан, которые заметили на улице водителя ВАЗ-21093, который вилял в разные стороны, создавал угрозу безопасности дорожного движения. За ним выехал экипаж ДПС, полицейские через громкоговоритель потребовали водителя остановиться, но он, увеличив скорость, попытался скрыться. На ближайшей кривой дороге он потерял контроль над управлением, столкнулся боком со стоящим грузовиком Isuzu, после чего выехал за пределы проезжей части, где наехал на опору электропередач с дорожным знаком и опрокинулся. Люди в ДТП не пострадали.

За рулем ВАЗ оказался 46-летний местный житель. На месте аварии инспекторы провели процедуру освидететельствования, в результате было установлено состояние опьянения. Водитель пояснил, что выпил дома рюмку коньяка, после чего решил доехать до работы, подумав, что ехать недалеко, и он успеет вернуться обратно.

На правонарушителя составили восемь административных материалов: за пьяное вождение, неостановку по требованию полиции, повреждение дорожного знака, непристегнутый ремень безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, отсутствие брызговиков и управление без документов. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку. Водителю грозит лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет и крупные штрафы.

Разбирательство по данному факту продолжается.

В марте инспекторы ДПС применили табельное оружие во время погони за пьяным водителем без прав у подъезда к Екатеринбургу. Не обратив внимания на требования остановиться и предупреждения о применении оружия, на высокой скорости он пытался столкнуть патрульный автомобиль с дороги, после чего полицейский четыре раза выстрелил по задним колесам.

Ирина Пичурина