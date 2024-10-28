Ничья в пользу английской короны

Главным бенефициаром прошедшего в воскресенье матча чемпионата Англии между входящими в пул претендентов на титул «Арсеналом» и «Ливерпулем» стал действующий обладатель трофея «Манчестер Сити». Ничья во встрече главных конкурентов позволила выигравшему четыре последних сезона премьер-лиги гранду закрепиться на первом месте в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIV, Reuters Фото: Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIV, Reuters

Результат центрального матча девятого тура чемпионата Англии по футболу отложил на другой день разговоры о том, кто же будет являться основным оппонентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство. Два претендента на титул — лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» — на столичном стадионе Emirates сыграли вничью со счетом 2:2.

Хозяева по существу упустили возможность подобраться к действующему чемпиону поближе. Гости — не воспользовались шансом выйти на первое место, на котором находились перед началом тура, но с которого их сбросил как раз сыгравший в этот уикенд на день раньше «Манчестер Сити». Но самое главное в другом. Показалось, что этот матч обнажил проблемы обеих команд. Он продемонстрировал, почему для них борьба за титул должна стать делом более запутанным, чем для искушенного «Сити».

Старт встречи был стремительным. На исходе первой десятиминутки счет открыл Букайо Сака. Получив от Бена Уайта заброс через все поле, он оттер крайнего защитника соперника опытного Эндрю Робертсона и пробил мяч в ближний угол. Да, против взрывных фланговых игроков «Ливерпулю» становится играть сложнее. Минут через пять счет мог сравнивать Мохаммед Салах — египтянин на подходах к чужой штрафной перехватил небрежный пас и пробил — рядом со штангой.

До перерыва команды обменялись голами со стандартов. Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сравнял счет после углового, словно намекнув, что исключительных прав на использования этого оружия у «Арсенала» нет. Но на излете тайма лондонцы обозначили, что именно они являются лучшей командой лиги по игре на стандартных положениях. Подачу со штрафного замкнул испанец Микель Мерино.

Второй тайм по темпераменту был другим. «Арсенал» будто начал играть чуть аккуратнее. «Ливерпуль» постепенно прибрал к своим рукам инициативу и ушел от поражения в концовке. Спасительным стал удар Салаха, завершивший быструю вертикальную атаку. Так проводящий, вероятно, последний сезон за клуб 32-летний египтянин забил восьмой гол в сезоне (а еще на его счету семь голевых передач во всех турнирах). Впрочем, гол этот выглядел слегка причудливо. Кричал этот эпизод о ненадежности центральной зоны обороны хозяев. И действительно, такая защита, без Вильяма Салиба, который пропускал матч из-за дисквалификации, и Габриэла, который покинул поле из-за травмы, может стоить «Арсеналу» драгоценных в борьбе за чемпионство очков.

Сегодня — уже стоила. Ни она из поздних атак столичного клуба преимущество ему не вернула. Опаснейшая из них завершилась ударом Габриэля Жезуса в штангу с острого угла.

Таким образом, после девяти туров на вершину таблицы премьер-лиги взобрался «Манчестер Сити», не выпускающий «английскую корону» из рук вот уже четыре сезона подряд. На его счету 23 очка. «Ливерпуль» с отставанием в балл идет вторым. «Арсенал» занимает третье место, располагаясь в пяти очках от лидера. На пятки ему уже наступают «Астон Вилла» (18 очков) и «Челси» (17). Еще более шатким положение лондонцев в чемпионской гонке делают травмы защитников. Помимо Габриэла, который только получил повреждение, на больничном Рикардо Калафьори, Киран Тирни и Такехиро Томиясу.

Роман Левищев