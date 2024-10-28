Мебельщики поспорили за первенство

Права на интеллектуальную собственность активно оспариваются и производителями мебели. Так, Первой мебельной фабрике (ПМФ) удалось в октябре прекратить действие зарегистрированного ранее в Роспатенте бренда «Первый мебельный». Об этом “Ъ” сообщили в ПМФ, где добавили, что с 2021 года компания стала получать жалобы на продукцию, которая продавалась «Первым мебельным», не имеющим отношения к ПМФ. Фабрика, посчитав, что действия сторонней компании наносят ей репутационный ущерб, в ноябре 2023 года подала соответствующий иск.

«Первый мебельный» — онлайн-площадка, продающая продукцию своего учредителя — АО «Авангард мебель». Получить комментарий в компании “Ъ” не удалось. АО «Авангард Мебель» зарегистрировано в 2021 году, объединяет специализированные розничные сети «Комфорт мебель», «Мосмебельторг» и другие. По данным ЕГРЮЛ на 2023 год, 95% компании принадлежит Владимиру Пляко, 5% — Кириллу Орлову.

ЗАО «Первая мебельная фабрика» зарегистрировано в 1993 году в Санкт-Петербурге и управляет в Петербурге и Москве сетью «Мебель-Сити». По данным СПАРК, выручка компании за 2023 год составила 2,1 млрд руб., увеличившись на 31,25% год к году.

Владимир Комаров