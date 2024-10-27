Наталья Ярыгина переизбрана в бюро Объединенного мира борьбы

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Наталья Ярыгина переизбрана на пост члена Объединенного мира борьбы (UWW) по результатам первого тура голосования. Руководитель пресс-службы ФСБР Тигран Аванян сообщил в Telegram-канале, что за кандидатуру госпожи Ярыгиной проголосовали 60 делегатов при минимальном пороге 57.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Орешников Фото: Александр Орешников

Выборы проходили на конгрессе UWW в городе Тирана в Албании. Вместе с россиянкой в число членов бюро организации вошел представитель США Брюс Баумгартнер, катарский делегат Замел Аль-Шахрани, португалец Педру Силва и венгр Петер Бача. Во втором туре членами бюро избрали Буянделгер Пелджи (Монголия) и Чойпон Сутланбекову (Кыргызстан).

Наталья Ярыгина — вдова двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина. Она является членом бюро UWW с 2002 года. В 2014 году госпожа Ярыгина также заняла пост вице-президента организации.