«Локомотив-Кубань» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию, уступив ЦСКА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 92:91.

Гости были сильнее лишь в первой четверти игры (16:22). Остальные три четверти остались за хозяевами площадки 24:20, 21:19, 31:30.

Самым результативным игроком в команде «железнодорожников» стал разыгрывающий Патрик Миллер: он принес своей команде 30 очков, а также совершил два подбора и три результативные передачи. У ЦСКА лучшим игроком стал атакующий защитник Алекса Аврамович: в его активе также 30 очков, один подбор и шесть передач.

Несмотря на проигрыш московской команде, «Локомотив-Кубань» сохраняет лидерство в турнирной таблице: на счету краснодарцев девять побед подряд и всего одно поражение. ЦСКА занимает вторую строчку с восемью победами.

Следующую встречу подопечные Андрея Ведищева проведут 3 ноября, принимая у себя дома петербургский «Зенит».

Александр Орлов