Генсек ООН сравнил Казанский Кремль с чудом света

На саммите БРИКС в Казани генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Казанский Кремль чудом света. Об этом он сообщил тележурналисту Павлу Зарубину.

«Мне довелось посетить Казанский кремль. Это как великолепное чудо света», - заявил Антониу Гутерриш.

Он также рассказал, что все саммиты, на которых собираются разные страны, важны, т.к. они помогают решать глобальные проблемы в мире.

С генсеком ООН в Казанской ратуше встретился мэр Казани Ильсур Метшин. На встрече Антониу Гутерриш пригласил главу города принять участие в одном из заседаний ООН.

Диана Соловьёва