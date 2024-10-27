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В МЦУ опровергли сообщения о массовом сносе домов в Краснодаре

Информация о сносе домов в Краснодаре, которая появилась в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом заявили в муниципальном центре управления кубанской столицы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подобное сообщение было опубликовано в одном из Телеграм-каналов: якобы в городе составлен списков домов, которые снесут в Краснодаре до 2030 года. Авторы поста утверждают, что всего демонтируют 20,7 тыс. кв. м жилья во всех районах — как старые, так и новые дома. При переходе по ссылке, в которой якобы опубликован полный список домов, пользователям предлагают подписаться на закрытый канал.

В МЦУ призвали не доверять подобным сообщениям, так как их используют просто для привлечения подписчиков.

Александр Орлов

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