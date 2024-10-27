Свердловская ГИБДД за сутки пресекла 1120 нарушений ПДД во время рейда

Свердловская Госавтоинспекция пресекла за сутки 26 октября 1120 нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В выходные дни сотрудники ДПС проводят рейды по предупреждению нарушений правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На особом контроле ГИБДД водители, которые не имеют прав и садятся за руль нетрезвыми, либо ранее были лишены прав за такое нарушение. За прошедшие сутки от управления транспортом отстранили 76 водителей, из них 34 были нетрезвыми, при этом пятеро были привлечены повторно, еще девять отказались от освидетельствования. Еще 33 водителей исключили из дорожного движения за вождение без прав, шестеро из них уже были лишены прав ранее.

Так, например, к ответственности будет привлечен 23-летний водитель автомобиля ВАЗ из Верхней Пышмы. На него составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление автомобилем без специального права), ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО), ст.12.6 КоАП РФ (езда с непристегнутым ремнем безопасности). Автомобиль помещен на спецстоянку, водителю грозит штраф.

Напомним, с начала 2024 года на штрафстоянку перевезли более 10 тыс. автомобилей. Туда попадают автомобили, которые стоят на проезжей части длительное время.

Анна Капустина