В Татарстане за год на 12,7% вырос объем промышленного производства

По данным на сентябрь 2024 года, объем промышленного производства в Татарстане вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили в «Татарстанстате».

С января рост объема промпроизводства составил 2,8%.

По сравнению с сентябрем 2023 года увеличение показателей произошло в отрасли ремонта машин и оборудования (+43,2%), производстве лекарственных средств и материалов (+37,1%), производстве мебели (+27,1%), создании электрического оборудования (+14,6%) и т.д.

За этот же период больше всего упали объемы производства текстильных изделий (-50,6%), обработки древесины и создания мебели из дерева (-34,6%), выпуска компьютеров и электронных изделий (-27,3%). Также снизилась добыча полезных ископаемых на 4,4%.

Диана Соловьёва