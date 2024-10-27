Самарцы больше всего жалуются в Роспотребнадзор по вопросам санэпидблагополучия

Управление Роспотребнадзора по Самарской области подвело итоги работы с обращениями граждан региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, за 9 месяцев 2024 года в управление поступило 15213 обращений, из них 57% обращений содержали вопросы и жалобы, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 41% — жалобы и вопросы защиты прав потребителей.

В общем количестве поднимаемых гражданами проблем в области санэпидблагополучия приоритетными были вопросы, связанные с условиями проживания (14,8%), питьевым водоснабжением и качеством питьевой воды (11,4%), качеством пищевых продуктов и работы общепита (11%), загрязнением почвы и обращением с отходами (10,4%), загрязнением атмосферного воздуха (10%). В обращениях, связанных с правами потребителей преобладали вопросы о нарушениях в розничной торговле (53%). Жалоб на сферу оказания услуг было немного меньше — 47%.

Андрей Васильев