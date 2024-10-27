КХЛ оштрафовала «Спартак» и вынесла предупреждение тренеру СКА Роману Ротенбергу

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала московский «Спартак» за поведение болельщиков клуба во время матча регулярного чемпионата против петербургского СКА. Петербургскому клубу и его главному тренеру Роману Ротенбергу вынесено предупреждение из-за недопустимого поведения игроков и не соответствующих действительности заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщила КХЛ, кричалок с использованием нецензурной лексики со стороны фан-сектора «Спартака» в адрес СКА не выявили, однако скандирования болельщиков носили оскорбительный характер». В их числе, например: «СКА — позор российского хоккея!». «В соответствии с дисциплинарным регламентом принято решение наложить на ''Спартак'' денежный штраф. Также Лига проведет консультации с руководителями ''Спартака'' и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов»,— говорится в пресс-релизе КХЛ.

В ответ на скандирования болельщиков московского клуба игроки СКА «использовали жесты», нарушая установленные правила, отмечает КХЛ. Клубу вынесено предупреждение «о недопустимости таких действий игроков в дальнейшем».

Аналогичная мера принята в отношении Романа Ротенберга. В КХЛ посчитали, что его высказывания на пресс-конференции после матча «содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности». «Лига рекомендует руководителям СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного»,— заключили в Лиге.

Матч состоялся 25 октября. СКА одержал шестую подряд победу в чемпионате КХЛ, обыграв «Спартак» со счетом 5:2. После игры Роман Ротенберг на пресс-конференции заявил, что далеко не в первый раз звучат оскорбления соперников со стороны фанатов «Спартака», однако КХЛ никак не реагирует. «В лиге сидят чиновники, они много чего рассказывают, а на деле как бывает, мы видим. Кто-то должен регулировать такие вещи? Или полная безнаказанность?» — сказал главный тренер CКА.