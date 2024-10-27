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Самолет в Нижневартовск не мог вылететь из Уфы больше суток

Самолет авиакомпании Utair не мог вылететь из Уфы в Нижневартовск больше суток, следует из табло уфимского аэропорта. Рейс с 25 октября вылетел только в 00:15 27 октября.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Самолет Utair UT151 должен был вылететь из Уфы в Нижневартовск в 16:50 25 октября, но был перенесен на 20:30 26 октября, затем вылет снова задержали. По информации «РБК-Уфа», всех пассажиров расселили в гостиничные номера и обеспечили питанием, ситуацию взяла на контроль Уфимская транспортная прокуратура.

Помимо этого, задержки возникли в рейсе из Нижневартовска в Уфу, который также был перенесен на сутки, вылеты из аэропорта Сургута в Уфу авиакомпании Utair. Напомним, 25 октября самолет из Москвы в Нижневартовск приземлился в Перми из-за плохого самочувствия пассажирки. После посадки она умерла.

Анна Капустина

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