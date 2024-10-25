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Летевший в Нижневартовск самолет сел в Перми из-за плохого состояния пассажирки

В Перми совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), в котором стало плохо пенсионерке, передает ТАСС. После посадки она умерла.

Аэропорт Большое Савино в Перми

Аэропорт Большое Савино в Перми

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аэропорт Большое Савино в Перми

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пермского линейного отдела МВД России на транспорте, в самолете 77-летняя пассажирка потеряла сознание. После приземления в 3:37 ее пытались реанимировать медики скорой помощи, однако была констатирована внезапная смерть пенсионерки.

Транспортная полиция организовала проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

В марте в Волгограде при посадке в самолет умер пассажир, который должен был лететь в Екатеринбург. Он почувствовал себя плохо во время посадки, врачам не удалось его спасти.

Ирина Пичурина

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