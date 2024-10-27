Испанец Топурия нокаутировал американца Холлоуэя и защитил титул чемпиона UFC

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия победил Макса Холлоуэя из США в главном бою турнира UFC 308. Поединок, проходивший в Абу-Даби, завершился нокаутом в третьем раунде.

На счету 27-летнего Топурии теперь 16 побед и по-прежнему нет поражений. Он защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе. Для 32-летнего Холлоуэя поражение стало восьмым в карьере при 26 победах.

В соглавном бою UFC 308 уроженец Чечни, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера из Австралии. Поединок завершился удушающим приемом в первом раунде. Кроме того, россияне Магомед Анкалаев и Шарабутдин Магомедов победили Александара Ракича из Австрии и Армена Петросяна из Армении соответственно.