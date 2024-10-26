Билялов стал рекордсменом «Ак Барса» по матчам среди вратарей

Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил рекорд по числу сыгранных матчей на позиции голкипера. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

В игре против «Адмирала», состоявшейся 25 октября и завершившейся со счетом 2:0, Билялов провел свою 253-ю встречу за команду, обойдя прежнего рекордсмена Эмиля Гарипова, на счету которого 252 матча.

В этом матче Тимур Билялов не пропустил ни одной шайбы, отразив все 29 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал для него вторым в нынешнем сезоне.

Анар Зейналов