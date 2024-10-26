«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» дома 2:3 в матче КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:3 в рамках 19-го матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и завершился в пользу гостей со счетом 2:3. В составе «Автомобилиста» отличились Владимир Кузнецов, Анатолий Голышев и Ник Эберт. За «Нефтехимик» забили Никита Хоружев и Герман Точилкин. Это поражение стало шестым за последние семь игр для «Нефтехимика».

После этой игры «Нефтехимик» находится на третьем месте в Восточной конференции, имея 21 очко в 21 матче. Следующая игра команды пройдет 29 октября против тольяттинской «Лады» на домашнем льду.

Анар Зейналов