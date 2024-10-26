Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» дома 2:3 в матче КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:3 в рамках 19-го матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и завершился в пользу гостей со счетом 2:3. В составе «Автомобилиста» отличились Владимир Кузнецов, Анатолий Голышев и Ник Эберт. За «Нефтехимик» забили Никита Хоружев и Герман Точилкин. Это поражение стало шестым за последние семь игр для «Нефтехимика».

После этой игры «Нефтехимик» находится на третьем месте в Восточной конференции, имея 21 очко в 21 матче. Следующая игра команды пройдет 29 октября против тольяттинской «Лады» на домашнем льду.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...