ФК «Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в 15 туре ФНЛ

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в 15 туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра проходила в Хабаровске и закончилась со счетом 3:3 (2:2). За матчем на трибунах наблюдали более 1,4 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

В начале матча счет открыл полузащитник «Урала» Тимур Аюпов. Через три минуты забил игрок хозяев Роман Емельянов, а на 8 минуте Камран Алиев вывел «СКА-Хабаровск» вперед. В середине первого тайма Тимур Аюпов сделал дубль, забив головой после углового.

На 52 минуте прямым ударом со штрафного забил нападающий «Урала» Мартин Секулич. Через четыре минуты защитник «СКА-Хабаровска» Николай Поярков сравнял счет.

По итогам игры «Урал» поднялся на первое место в таблице ФНЛ с 26 очками. По итогам тура уральская команда может опуститься на третью строчку таблицы. «СКА-Хабаровск» поднялся на десятое место ФНЛ с 18 очками.

Напомним, в предыдущем туре «Урал» победил «Тюмень». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:0.

Следующий матч ФНЛ «Урал» проведет в гостях: 26 октября сыграет с «Балтикой» в Калининграде.

Виталий Красиков