В Волжске водитель ВАЗа сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

По предварительным данным, инцидент произошел около 16:30 на улице Ленина. Водитель автомобиля ВАЗ 2106 самостоятельно отвез пострадавшую в медицинское учреждение. Волжская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки и установление всех обстоятельств происшествия.

Анар Зейналов