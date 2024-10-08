В Тюмени представили новогоднюю концепцию оформления города

Мэр Тюмени Максим Афанасьев показал дизайн-проект оформления города к новогодним праздникам. Он представил концепцию в своем telegram-канале, выставив ее на общественное обсуждение.

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Темой новогоднего оформления в этом году станет проект, основанный на слогане «Тюмень — врата Сибири». «Основные акценты расставим на гостевых маршрутах, что позволит рассказать о первом русском городе Сибири и повысить узнаваемость наших уникальных символов»,— рассказал глава Тюмени, добавив, что оформление ко Дню города, в котором использовались элементы, связанные с историей Тюмени, понравилось местным жителям и гостям города.

В концепции представлены зимние узоры, которые будут использоваться в соцсетях, сувенирах, открытках, конструкциях, баннерах и на фудтраках, светящиеся арт-объекты «Врата Сибири», «Тюменский ковер», «Тюменские игрушки», опоры освещения, а также варианты их размещения на улицах Дзержинского, Первомайская, площади 400-летия Тюмени, Цветном бульваре, у городской администрации и правительства Тюменской области.

Партнерами по оформлению города и организации некоторых праздничных мероприятий являются тюменские предприниматели, по этой причине администрация Тюмени активно обсуждает этот и другие похожие проекты с бизнесом.

Напомним, в Екатеринбурге ледовый городок, традиционно организуемый на площади 1905 года на Новый год, в этом году перенесли в Исторический сквер, а на площади планируют открыть, по словам главы города Алексея Орлова, самый большой каток в стране.

Ирина Пичурина