За сутки жители Ульяновска отдали мошенникам около 3 млн рублей

В ульяновскую полицию за минувшие сутки обратились семь человек, пострадавших от действий мошенников, сообщила в субботу пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Полиция отмечает, что заявители перечислили мошенникам около 3 млн руб. Двое из них оформили кредитные обязательства на крупные суммы, поверив мошенникам, которые звонили по мобильному телефону, представившись либо сотрудниками банка, либо представителями портала Госуслуг, либо правоохранительных органов, и сообщали, что якобы кто-то похитил персональные данные этих граждан и намерен взять на их имя кредиты, для чего следует срочно «исчерпать кредитный лимит и перевести через банкомат деньги на некий безопасный счет, который на самом деле является счетом мошенников. Двое пострадавших, поверив мошенникам, перевели на «безопасный счет» свои личные сбережения, еще двое отдали мошенникам свои деньги, думая, что покупают реальные товары через сервис бесплатных объявлений, один пострадавший лишился средств во время «инвестирования» на ложном интернет-ресурсе, гарантирующем высокие доходы от игры на фондовом рынке.

В полиции отмечают, что «даже зная о мошеннических схемах, ульяновцы продолжают верить незнакомцам, следуют их инструкциям и лишаются сбережений.

По подсчетам «Ъ-Волга», за неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам более 10,5 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск