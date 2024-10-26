В кубанской станице при пожаре погиб домовладелец

В станице Новониколаевской Калининского района Кубани на улице Пушкина вечером 25 октября в частном домовладении произошел пожар, а в одной из комнат спасатели нашли тело 64-летнего владельца дома. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, причиной пожара могло быть короткое замыкание электропроводки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пламя, которое охватило дом, увидели соседи и позвонили пожарным. Огонь удалось быстро потушить. Однако хозяина дома спасти не смогли.

На месте трагедии работают следователи, организована доследственная проверка. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, для установления точной причины и очага возгорания назначена судебно-медицинская экспертиза.

Андрей Пугачев