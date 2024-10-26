«Акрон» в Махачкале сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

В субботу, 26 октября, в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» сыграли на выезде с «Динамо» из Махачкалы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Гамид Агаларов. В составе «Акрона» мяч забил в добавленное время Владимир Хубулов.

«Акрон» после ничейного результата в Дагестане занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Махачкалинское «Динамо» с 12 баллами располагается на 11-й позиции.

Андрей Сазонов