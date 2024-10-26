В Сочи наиболее востребованы продавцы, менеджеры и риелторы

В январе — середине октября 2024 года в Сочи на рекрутинговой платформе hh.ru было открыто более 58 тыс. вакансий, что на 16% больше, чем годом ранее. Сейчас их свыше 9 тыс. Больше всего предложений в Центральном и Адлерском районах курорта. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Больше всего вакансий размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 1 тыс. или каждое десятое предложение. На втором месте по востребованности — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (почти 800 вакансий), на третьем — риелторы (550 предложений), на четвертом — повара, пекари, кондитеры (500 предложений), на пятом — официанты, бармены, бариста (330), завершают топ-7 врачи (270) и курьеры (250).

«Если посмотреть по отраслям, то по числу предложений сейчас лидируют розница, гостеприимство, строительство и недвижимость, услуги для населения и ИТ»,— уточнила эксперт.

По данным аналитиков hh.ru на 18 октября 2024 года, наиболее высока конкуренция среди работодателей по позициям «агент по недвижимости», «дворник», «продавец-консультант, продавец-кассир», «уборщица», «врач», «ветеринарный врач», «автослесарь, автомеханик», «специалист по взысканию задолженности», «курьер», «медицинская сестра».

Самыми профицитными специальностями являются арт-директор и креативный директор, директор юридического департамента, генеральный и исполнительный директора, бизнес-аналитик, технический директор, тестировщик, продюсер, руководитель проектов, руководитель филиала, коммерческий директор.

Медианная зарплата на рынке труда Сочи в 2024 году составила 70 тыс., что на 18,6% больше, чем годом ранее. Больше всего предлагают в сферах «строительство и недвижимость» (более 130 тыс. руб.), высший и средний менеджмент (118,5 тыс. руб.) и автомобильный бизнес (115,2 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что зарплата в сфере гостеприимства Сочи за год выросла на 18% и достигла 65,2 тыс. руб. Число вакансий в гостиничной сфере год к году увеличилось на 19%.

Маргарита Синкевич