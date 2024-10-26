В Сочи посещения объектов культуры по «Пушкинской карте» выросли на 20%

Количество посещений объектов культуры в Сочи по «Пушкинской карте» увеличилось на 20%. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, такая карта дает возможность жителям и гостям города от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные учреждения по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В самом Сочи перечень для посещений включает в себя 22 учреждения во всех районах города.

Как отметил мэр Андрей Прошунин, За 9 месяцев текущего года 12,5 тысячи жителей и гостей курорта посетили концерты, постановки, кинопоказы и мастер-классы – это больше, чем за весь 2023 год. К программе, инициированной президентом России, подключились все самые посещаемые учреждения Сочи. Например, в ноябре для молодых людей в городе подготовлено порядка 80 мероприятий.

В 2024 году номинал карты равен 5 тыс. руб.

Андрей Пугачев