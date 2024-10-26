Из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Камбоджу

Вечером 25 октября из Екатеринбурга отправился первый рейс в Камбоджу, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Ломакин, пресс-служба аэропорта «Кольцово» Фото: Юрий Ломакин, пресс-служба аэропорта «Кольцово»

Рейсом в город Сиануквиль отправилось более 200 туристов, перелет осуществляет авиакомпания SCAT Airlines. Перелеты будут осуществляться каждые 10 дней, туры предлагают операторы OneClick Travel и «Европорт». В полете происходит дозаправка в казахстанском Таразе, время в пути составляет 9 часов.

Ранее из Екатеринбурга запустили дополнительные рейсы в Таиланд, Египет и Индию. Выполнять их будет авиакомпания Azur Air.

Анна Капустина