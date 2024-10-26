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В Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком

В Нефтеюганском районе произошла авария с легковым автомобилем и грузовиком, сообщили в Госавтоинспекции ХМАО — Югры. Один человек погиб.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Авария произошла около 5:15 26 октября, на 846 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. 36-летний водитель на Renault Logan выехал на встречную полосу, и там столкнулся с грузовым автомобилем MAN. Водитель Renault Logan скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее на свердловской трассе в ДТП погиб человек, пострадали еще двое. Автомобиль «УАЗ Патриот» столкнулся с машиной Toyota RAV4, оба автомобиля после аварии полностью сгорели.

Анна Капустина

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