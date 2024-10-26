В горах Сочи за сутки выпало 15 сантиметров снега

На высоте Роза Пик (2320 м над уровнем моря) за прошедшие сутки выпало 15 см снега, а высота снежного покрова составила 40 см. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Температура воздуха на высоте равна 5 градусов мороза. На высоте 1550 м температура воздуха составляет +1 градус, а горной Олимпийской деревне – +4.

При этом на побережье Сочи, а также в Туапсе температура воды прогрелась +21 градуса, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Андрей Пугачев