В Татарстане за неделю подорожали помидоры, но подешевели морковь и свекла

С 14 по 21 октября в Татарстане изменились цены на ряд продуктов: помидоры подорожали на 2%, тогда как морковь и свекла подешевели почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Татарстанстатом.

За прошедшую неделю стоимость помидоров выросла с 133,79 до 136,12 рубля за килограмм (+2%). В то же время цена на морковь снизилась до 29,61 рубля за килограмм, а на столовую свеклу — до 33,80 рубля, что почти на 3% ниже предыдущего уровня. Также на 2% подешевели свежие огурцы и яблоки, стоимость которых составила 103,54 и 116,06 рубля за килограмм соответственно.

Подорожали молочные продукты и маргарин: стоимость сметаны увеличилась на 1,7%, до 238,09 рубля за килограмм, а маргарина — на 1,8%, до 226,57 рубля.

Анар Зейналов