Росгвардия проверила 80 объектов и 300 автомобилей для безопасности саммита БРИКС

Сотрудники Росгвардии проверили более 80 объектов и около 300 автомобилей для охраны участников и гостей саммита БРИКС, прошедшего в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Во время саммита силы Росгвардии контролировали Международный выставочный центр «Казань Экспо», где проходили основные мероприятия, а также места проживания делегаций. В круглосуточной зоне контроля находились международный аэропорт, зона глиссады и объекты, связанные с обеспечением работы воздушной гавани. Для видеонаблюдения использовались беспилотные летательные аппараты, а экипаж вертолета МИ-8 находился в готовности для оперативного реагирования.

Кроме того, сотрудники инженерных и кинологических служб Росгвардии обследовали 27 подводных объектов, включая опоры мостов в акваториях рек Волга и Казанка. Дополнительное патрулирование было организовано на маршрутах передвижения делегаций. В обеспечении безопасности также участвовали сотрудники МВД и других структур, которые за время форума задержали более 60 человек за нарушения общественного порядка.

О том, как Казань готовили к саммиту БРИКС, — в материале «Ъ Волга-Урал».

Анар Зейналов