Чувашия планирует инвестировать в энергозавод ДНР для производства электротехники

Чувашская Республика планирует инвестировать в Донецкий энергозавод для производства оборудования электротехники. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

Лидер республики во время визита с председателем Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым на Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) заявил, что Чувашия готова развивать производство в Донецкой Народной Республике. Олег Николаев направил главе ДНР Денису Пушилину предложение об инвестировании ЧЭАЗ в Донецкий энергозавод.

Чувашия планирует запустить производства оборудования электротехники для нужд электроэнергетики, объектов энергоснабжения, ряда заводов и предприятий.

«Освоение выпуска такого оборудования приведет к наращиванию производства оборудования, востребованного в строительстве и восстановлении энергообъектов в ДНР и соседних регионах, позволит выйти на новые для энергозавода рынки»,— рассказал Олег Николаев.

Петр Фрадков сообщил, что Промсвязьбанк готов участвовать в поддержке партнеров предприятия на территории ДНР. Председатель банка является куратором региональных отделений в Чувашии, ДНР, ЛНР, Марий Эл, Волгоградской и Ленинградской областях.

Диана Соловьёва