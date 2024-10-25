В двух деревнях Чувашии построят сети водоснабжения за 125,6 млн рублей

Правительство России выделило 125,6 млн руб. на строительство сетей водоснабжения в двух деревнях Чувашии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Поможем Чувашской Республике. Там до конца этого года будут завершены работы на ряде участков распределительных водопроводных сетей в двух населенных пунктах»,— сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Новые сети водоснабжения построят от группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского округов в деревнях Старое Ахпердино и Новое Бахтиарово Батыревского округа.

Как сообщили в пресс-службе Минстроя Чувашии, общая стоимость проектов составляет 136,5 млн руб. На софинансирование работ из бюджета республики дополнительно выделят 10,9 млн руб. Сети водоснабжения планируют построить до конца 2024 года.

Диана Соловьёва