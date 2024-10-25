В двух деревнях Чувашии построят сети водоснабжения за 125,6 млн рублей
Правительство России выделило 125,6 млн руб. на строительство сетей водоснабжения в двух деревнях Чувашии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Поможем Чувашской Республике. Там до конца этого года будут завершены работы на ряде участков распределительных водопроводных сетей в двух населенных пунктах»,— сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства.
Новые сети водоснабжения построят от группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского округов в деревнях Старое Ахпердино и Новое Бахтиарово Батыревского округа.
Как сообщили в пресс-службе Минстроя Чувашии, общая стоимость проектов составляет 136,5 млн руб. На софинансирование работ из бюджета республики дополнительно выделят 10,9 млн руб. Сети водоснабжения планируют построить до конца 2024 года.