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В Казани двух руководителей компании обвиняют в мошенничестве на 67 млн рублей

В Советский суд Казани для рассмотрения направили уголовное дело в отношении 36-летнего генерального директора и 46-летнего коммерческого директора компании «Керами». Их подозревают в мошенничестве на 67 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с января 2017 года по январь 2018 года обвиняемая, будучи генеральным директором компании, незаконно приобрела право на имущество организаций «ЖИК Строй» и «Жик Строй». Стоимость имущества составила 47 млн и 20 млн руб. соответственно. Ее соучастником стал коммерческий директор «Керами».

Гендиректор и учредитель фирмы заключила с «ЖИК Строй» и «Жик Строй» договоры о поставке стройматериалов. Обвиняемая получила от двух организаций аванс в виде квартир. После этого женщина не стала исполнять свои обязанности по договорам.

В ноябре 2019 года в ходе предварительного следствия подозреваемые скрылись. Их местонахождение установили в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В июне 2024 года обвиняемых перевезли в Россию. На имущество фигурантов наложили арест.

По информации портала Rusprofile, «Керами» занималась оптовой торговлей за вознаграждение или на договорной основе. Компания ликвидирована.

Диана Соловьёва

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