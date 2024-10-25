В Югре вынесли приговор жительнице Иркутска по делу об обороте 5 кг наркотиков

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) приговорил 35-летнюю жительницу Иркутска к восьми годам колонии общего режима по делу об обороте 5 кг наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД округа, она признана виновной по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета в составе группы лиц по предварительному сговору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2022 года жительница Иркутска начала переписываться с неизвестным ей человеком по вопросу трудоустройства. Ей предложили заниматься незаконным оборотом наркотиком, но она прервала диалог. В конце зимы 2023 года женщина вспомнила о предложении, когда столкнулась с финансовыми трудностями.

Она связалась с незнакомым и обговорила обязанности. Ей было необходимо покупать у неизвестного ей лица крупные партии наркотиков, которые заложены в Тюменской области и ХМАО-Югре, затем расфасовывать вещество на мелкие партии и реализовывать через тайники-закладки наркопотребителям.

Задержали ее на территории одного из месторождений Нефтеюганского района. Во время досмотра машины, за рулем которой была иркутянка, полицейские изъято 10 пакетов с веществом, которые были спрятаны в различных частях салона автомобиля. «Проведенной экспертизой установлено, что предоставленное к исследованию вещество содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрон»,— сказано в сообщении.

Во время следствия задержанная указала местонахождение еще одной крупной партии наркотиков. Общий вес изъятого составил более 5 кг.

Полина Хабарова