На СВО погибли гранатометчик Алексей Лигус и стрелок Александр Григорьев из ЯНАО

В зоне специальной военной операции (СВО) погибли гранатометчик Алексей Лигус и стрелок Александр Григорьев из Надымского района (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Наши земляки погибли при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Они останутся в нашей памяти верными своей стране и воинской присяге, примерами мужества и чести»,— говорится в сообщении.

Алексей Лигус родился в Надыме, служил гранатометчиком мотострелкового батальона в звании рядового. Александр Григорьев из поселка Пангоды был стрелком-помощником гранатометчика парашютно-десантного взвода в звании рядового.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Виталий Красиков