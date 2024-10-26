Гостей саммита БРИКС встречали 55 моделей, которые работали круглосуточно

Гостей саммита БРИКС в аэропорту встречали 55 моделей. На мероприятиях в рамках саммита было задействовано 150 моделей. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказала президент Татарстанской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Одновременно в аэропорту работало пять групп по три человека. «Это было круглосуточное дежурство. Составы, естественно, менялись, поэтому нет какой-то одной модели, которая встречала все делегации»,— отметила президент.

Кроме девушек, на площадках саммита были задействованы модели-мужчины агентства МТ Models — парней на саммите работало около 20.

Изольда Сахарова рассказала, что девушек, встречающих делегации, на разных уровнях проверяла служба безопасности, и все, вплоть до костюмов, необходимо было согласовывать, при этом команда «Мисс Татарстан» смогла справиться с поставленными задачами на высоком уровне.

Саммит БРИКС в Казани завершился вчера. По итогам саммита страны-участники группы подписали Казанскую декларацию, которая содержит общие оценки положения дел в мире, результаты российского председательства и намечены ориентиры взаимодействия стран-участников объединения.

Зарина Акбирова