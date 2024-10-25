В Чувашии выделили 27 млн рублей на покупку помещения под женскую консультацию

Из резервного фонда Кабинета министров Чувашии выделили более 27 млн руб. на приобретение помещения для женской консультации в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах. Информация об этом появилась в пресс-службе правительства Чувашии.

В помещении будет размещена женская консультация «Городской клинической больницы №1» Минздрава Чувашии.

Средства выделили для повышения качества предоставляемых медицинских услуг.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Михаил Ноздряков.

Диана Соловьёва