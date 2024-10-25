Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии выделили 27 млн рублей на покупку помещения под женскую консультацию

Из резервного фонда Кабинета министров Чувашии выделили более 27 млн руб. на приобретение помещения для женской консультации в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах. Информация об этом появилась в пресс-службе правительства Чувашии.

В помещении будет размещена женская консультация «Городской клинической больницы №1» Минздрава Чувашии.

Средства выделили для повышения качества предоставляемых медицинских услуг.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Михаил Ноздряков.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...