Курорт Красная Поляна приготовил специальное предложение на осенние каникулы для сочинцев

С 26 октября по 4 ноября гости курорта, имеющие прописку в Сочи, смогут воспользоваться скидками на самые разные услуги.

В рамках специальной акции курорт предоставляет:

скидку 25% на прогулочный билет на канатную дорогу по тарифу «Я — сочинец», где стоимость взрослого билета составит 1463 руб., а детского — 863 руб.;

скидку 20% на посещение парка «Лес чудес», где гостей встретят сказочные персонажи, а также настоящие северные олени;

скидку 50% на посещение «Музея друзей», где можно узнать все об истории зимних видов спорта;

скидку 20% на летний тюбинг;

скидку 50% на безалкогольные напитки и 20% на блюда в сети точек питания «Еда в горах», которые расположены на Поляне 960 и Поляне 1460.