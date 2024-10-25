Курорт Красная Поляна приготовил специальное предложение на осенние каникулы для сочинцев
С 26 октября по 4 ноября гости курорта, имеющие прописку в Сочи, смогут воспользоваться скидками на самые разные услуги.
В рамках специальной акции курорт предоставляет:
скидку 25% на прогулочный билет на канатную дорогу по тарифу «Я — сочинец», где стоимость взрослого билета составит 1463 руб., а детского — 863 руб.;
скидку 20% на посещение парка «Лес чудес», где гостей встретят сказочные персонажи, а также настоящие северные олени;
скидку 50% на посещение «Музея друзей», где можно узнать все об истории зимних видов спорта;
скидку 20% на летний тюбинг;
скидку 50% на безалкогольные напитки и 20% на блюда в сети точек питания «Еда в горах», которые расположены на Поляне 960 и Поляне 1460.
Для участия в акции гостям необходимо предъявить документ с пропиской в городе Сочи.
https://krasnayapolyanaresort.ru/
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