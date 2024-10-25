Платформа Nonfiction представляет видео спектаклей российских режиссеров

Стриминговая платформа Nonfiction. film представила семь спектаклей российских режиссеров в рамках проекта Stage Russia x Nonfiction. Для просмотра доступны видеоверсии семи постановок, среди которых: «Солнечная линия» Виктора Рыжакова, «Все тут» Дмитрия Крымова, «Чайка» Юрия Бутусова и другие. Спектакли, доступные на платформе Nonfiction. film, были сыграны на сценах Центра имени Мейерхольда, Театра имени Евгения Вахтангова, МТЮЗа и других. Многие из них отмечены театральными наградами. Например, за «Чайку» Юрий Бутусов получил «Золотую маску» в номинации «Драма. Работа режиссера», а спектакль Камы Гинкаса «Черный монах» стал лауреатом «Хрустальной Турандот».

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