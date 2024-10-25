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Коммерсантъ FM
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Платформа Nonfiction представляет видео спектаклей российских режиссеров

Стриминговая платформа Nonfiction. film представила семь спектаклей российских режиссеров в рамках проекта Stage Russia x Nonfiction. Для просмотра доступны видеоверсии семи постановок, среди которых: «Солнечная линия» Виктора Рыжакова, «Все тут» Дмитрия Крымова, «Чайка» Юрия Бутусова и другие. Спектакли, доступные на платформе Nonfiction. film, были сыграны на сценах Центра имени Мейерхольда, Театра имени Евгения Вахтангова, МТЮЗа и других. Многие из них отмечены театральными наградами. Например, за «Чайку» Юрий Бутусов получил «Золотую маску» в номинации «Драма. Работа режиссера», а спектакль Камы Гинкаса «Черный монах» стал лауреатом «Хрустальной Турандот».

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Спектакль «Чайка», режиссер Юрий Бутусов

Спектакль «Чайка», режиссер Юрий Бутусов

Спектакль «Все тут», режиссер Дмитрий Крымов

Спектакль «Все тут», режиссер Дмитрий Крымов

Спектакль «Солнечная линия», режиссер Виктор Рыжаков

Спектакль «Солнечная линия», режиссер Виктор Рыжаков

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Спектакль «Чайка», режиссер Юрий Бутусов

Спектакль «Все тут», режиссер Дмитрий Крымов

Спектакль «Солнечная линия», режиссер Виктор Рыжаков

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