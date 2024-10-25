Кабмин Башкирии не смог отменить решение суда о выплате ЭСКБ 365 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационных жалоб министерства земельных и имущественных отношений Башкирии и республиканского правительства на решения арбитражного суда Башкирии и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по иску ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана».

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В феврале суд первой инстанции обязал минземимущества выплатить энергетикам 365 млн руб. задолженности за электроэнергию, которую скопило подконтрольное министерству государственное автономное учреждение Республиканский научно-технологический и информационный комплекс «Баштехинформ». Долг был подтвержден судебными решениями в 2018–2021 годах, но «Баштехинформ» не торопился рассчитываться перед ЭСКБ. Арестовать имущество учреждения было невозможно, так как им владеет минземимущества. По этой причине ЭСКБ подала иск о взыскании долга с учредителя организации — минземимущества республики.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что министерство должно нести субсидиарную ответственность за подконтрольную организацию. Апелляционная инстанция с ним согласилась в мае.

В кассационных жалобах минземимущества и правительство, в частности, отметили, что «взыскание задолженности с Республики Башкортостан приведет к неосновательному обогащению истца за счет средств бюджета».

«Все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами первой и апелляционной инстанций установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями АПК РФ»,— указано в постановлении кассационной инстанции.

Олег Вахитов