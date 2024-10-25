В уфимском Сипайлово без горячей воды остались шесть домов и школа с детсадом

В уфимском микрорайоне Сипайлово из-за аварии горячая вода перестала поступать в школу №17 и детский сад №32. Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района Уфы, без горячего водоснабжения остались жители трех девятиэтажек и трех двенадцатиэтажных домов на улицах Баязита Бикбая и Юрия Гагарина, расположенных за ТСК «КОРСО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время работники ООО «БашРТС» меняют запорную арматуру трубопровода.

Идэль Гумеров