Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В уфимском Сипайлово без горячей воды остались шесть домов и школа с детсадом

В уфимском микрорайоне Сипайлово из-за аварии горячая вода перестала поступать в школу №17 и детский сад №32. Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района Уфы, без горячего водоснабжения остались жители трех девятиэтажек и трех двенадцатиэтажных домов на улицах Баязита Бикбая и Юрия Гагарина, расположенных за ТСК «КОРСО».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время работники ООО «БашРТС» меняют запорную арматуру трубопровода.

Идэль Гумеров

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...