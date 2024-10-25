«Дислексия и чтение» в Российской государственной библиотекe

В рамках VI Всероссийской недели осведомленности о дислексии 25 октября на площадке Российской государственной библиотеки пройдет конференция «Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке». На мероприятие соберутся ведущие российские ученые. В торжественной части примет участие Сергей Безруков, который прочтет литературный отрывок. Помимо очной встречи будет вестись онлайн-трансляция, что поможет людям из разных уголков России узнать подробнее о дислексии. Кроме того, 25 октября у участников мероприятий Недели будет возможность попасть на экскурсию «Легендарная Ленинка» и увидеть помещения и архивы библиотеки, которые редко открывают свои двери обычным посетителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Безруков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Сергей Безруков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Нина Никифорова