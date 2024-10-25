Дефицит бюджета Башкирии увеличили на 3,2 млрд рублей

Курултай Башкирии внес изменения в региональный бюджет на 2024 год. Расходы увеличены на 8,7 млрд руб., до 319,8 млрд руб. Доходы — на 5,5 млрд руб., до 304,4 млрд руб. Дефицит бюджета составит 15,4 млрд руб., увеличившись на 3,2 млрд руб.

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Дополнительные средства — 4 млрд руб. — будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на финансирование мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей (2,2 млрд руб.).

Увеличение доходов в республиканском минфине обосновали ростом поступлений от налога на доходы физических лиц, налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на профессиональный доход и и отдельных неналоговых доходов.

Параметры бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов остались без изменений.

Наталья Балыкова