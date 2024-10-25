«Россети Тюмень» направили более 10 млн рублей на ремонт пяти подстанций в Тюменской области

Компания «Россети Тюмень» направила свыше 10 млн рублей на плановый ремонт пяти высоковольтных подстанций в Тюменской области. Питающие центры обеспечивают электроэнергией 27 населенных пунктов в Ярковском, Упоровском и Омутинском районах. Работы проводились в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к зимним нагрузкам.



На подстанциях 110 кВ «Покровка», «КС-10», «Пятково», «Омутинка» и «Бачкун» специалисты выполнили ремонт силового оборудования – трансформаторов и выключателей напряжением 110 кВ. Энергетики осуществили замену отработавших ресурс деталей, провели сушку изоляции и очистку трансформаторного масла. Непрерывная подача электричества во время технических мероприятий осуществлялась по резервной схеме.

Своевременно выполненные на подстанциях работы позволили повысить надежность электроснабжения 18 тысяч жителей и около 40 социально значимых объектов в трех муниципалитетах Тюменской области.

АО «Россети Тюмень»