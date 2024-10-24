Городской технопарк могут создать в Сочи

В Сочи небольшие компании с начала 2024 года привлекли более 800 млн руб. по федеральным и региональным проектам. За три года в муниципальном коворкинге начали или масштабировали свое дело более 600 горожан, рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С большим интересом посмотрел и обсудил проекты с молодыми сочинскими предпринимателями. Очень радует их заметный успех. Например, роботизированная техника Романа Осокина помогает фермерам на сельхозучастках. Косметика изначально небольшого семейного бизнеса Шамовых уже известна по всей России. Лыжи и сноуборды производства семейной мастерской Немеляйнен тоже пользуются большим спросом», – рассказал мэр.

Господин Прошунин в ходе встречи обсудил с депутатами, экономистами, предпринимателями дальнейшие шаги развития. По словам мэра, рост бизнеса стимулирует городской технопарк, который объединит перспективные производства. Возможности создания такой площадки по поручению главы города уже рассматриваются.

«Ъ-Сочи» писал, что на территории города количество самозанятых граждан выросло почти на 40% в 2024 году. Открылись также 2 тыс. субъектов МСП.

Вячеслав Рыжков