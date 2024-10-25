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На уфимской улице Правды вырубили тополя

На улице Правды Уфы вырубили тополя, эту информацию подтвердили «Ъ-Уфа» в пресс-службе районной администрации.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Вырубку деревьев представитель администрации объяснила их аварийным состоянием, а также тем, что пух деревьев вреден для аллергиков. «Разрешение на снос от инспекции зеленых насаждений есть. Взамен будут высажены липы»,— отметили в пресс-службе.

В инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы отказались называть по телефону количество подвергаемых вырубке деревьев. В Службе по благоустройству Демского района сообщили о намерении избавиться от всех тополей вдоль дороги. По данным «Ъ-Уфа», это около 40 насаждений.

Идэль Гумеров

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