На уфимской улице Правды вырубили тополя

На улице Правды Уфы вырубили тополя, эту информацию подтвердили «Ъ-Уфа» в пресс-службе районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Вырубку деревьев представитель администрации объяснила их аварийным состоянием, а также тем, что пух деревьев вреден для аллергиков. «Разрешение на снос от инспекции зеленых насаждений есть. Взамен будут высажены липы»,— отметили в пресс-службе.

В инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы отказались называть по телефону количество подвергаемых вырубке деревьев. В Службе по благоустройству Демского района сообщили о намерении избавиться от всех тополей вдоль дороги. По данным «Ъ-Уфа», это около 40 насаждений.

Идэль Гумеров