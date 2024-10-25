Кассация отказала в жалобе Лилии Чанышевой

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалоб двум уфимским активистам Лилии Чанышевой и Рустему Мулюкову. Адвокаты госпожи Чанышевой настаивали, в частности, на возвращении уголовного дела в суд первой инстанции, указывая на незаконность приговора, а господина Мулюкова — на освобождении от наказания из-за проблем со здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Чанышева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Лилия Чанышева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело активистов рассматривал Кировский райсуд Уфы. В июне 2023 года Лилию Чанышеву признали виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УКРФ) и в участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Приговор — семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб. Рустема Мулюкова также признали виновным в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и назначили ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Верховный суд Башкирии оставил приговоры в силе.

В начале марта Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление Генпрокуратуры, вернул уголовное дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию, но в ином составе суда. В итоге приговор Лилии Чанышевой был ужесточен до девяти с половиной лет лишения свободы.

Подсудимые вину не признали.

Лилия Чанышева отбывала наказание в ИК-28 в Пермском крае, пока в августе в рамках обмена заключенными ее не выпустили на свободу. Сейчас она находится в Германии. Рустем Мулюков отбывает наказание в ИК-29 в Пермском крае.

Венера Хисамова