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Екатеринбургской компании «Ремстанкомаш» доначислили 52 млн рублей налогов

Арбитражный суд Уральского округа признал законным доначисление налогов и штрафов на сумму 52,4 млн руб. екатеринбургской компании «Ремстанкомаш», сообщил «Ъ-Южный Урал».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В октябре 2023 года налоговая инспекция Свердловской области вынесла решение о привлечении компании к ответственности за налоговое правонарушение после выездной проверки, после которой начислила ей 46,2 млн руб. задолженности по налогу на прибыль и штраф в размере более 6,1 млн руб.

Во время проверки было установлено, что в 2019-2021 годах компания использовала схему дробления бизнеса, в результате которой получила необоснованную налоговую выгоду с помощью формального документооборота и фиктивных сделок с ООО «Уралмаштехремонт» в Курганской области и осуществляющими на нем деятельность бизнесменами, которые являются родственниками и имеют другие общие связи. В частности, суд установил, что «Ремстанкомаш» заключил с ними и «Уралмаштехремонтом» договоры подряда на производство продукции из своего сырья, однако фактически занимался этим самостоятельно.

Екатеринбургский «Ремстанкомаш» требовал признать недействительным решение налоговой инспекции, но суд поддержал позицию ФНС.

ООО «Ремстанкомаш» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2003 году, производственная площадка расположена в Кургане. Предприятие занимается производством машин для добычи полезных ископаемых, противовыбросового оборудования, устройств для ремонта скважин.

Ирина Пичурина

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